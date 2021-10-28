Цукерберг офіційно перейменував Facebook: нова назва

Цукерберг хоче зосередитися на створенні "метавсесвіту".

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг у четвер, 28 жовтня, оголосив про ребрендинг компанії, яка відтепер іменуватиметься як Meta.

Відповідну заяву очільник корпорації озвучив під час Facebook Connect, пише The Verge.

"Ми компанія, яка створює технології для зв'язку, - вказав він. - Разом ми нарешті можемо наблизити людей до центру наших технологій. І разом ми зможемо розблокувати значно більшу креативну економіку (creator economy)".

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За словами Цукерберга, назва Facebook охоплює не все, що робить компанія, тож Meta має "відобразити, хто ми і що ми сподіваємося побудувати".

"Зараз наш бренд дуже тісно пов'язаний з одним продуктом, але згодом, я сподіваюся, нас розглядатимуть як компанію-метавсесвіт", - висловився гендиректор Facebook.

Як повідомлялося, ребрендинг є частиною зусиль Facebook, спрямованих на те, щоб відмовитися від репутації компанії з соціальних мереж та зосередитися на планах Цукерберга щодо створення "метавсесвіту".

Зараз понад 10 тисяч співробітників Facebook працюють над розробкою AR-окулярів, які, на думку очільника компанії, згодом стануть такими ж масовими, як смартфони. У липні Цукерберг заявляв, що впродовж наступних кількох років Facebook "фактично перейде від компанії соціальних мереж до компанії метавсесвіту".

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Раніше американська корпорація Facebook оголосила про намір створити впродовж наступних п'яти років 10 тисяч робочих місць в Європейському Союзі. До складу європейських співробітників будуть входити "вузькоспеціалізовані інженери", які створюватимуть "метавсесвіт".

У 2014 році Facebook за два мільярди доларів купив компанію Oculus, яка виробляє гарнітури для віртуальної реальності (VR). Відтоді корпорація розробляє Horizon, цифровий світ, в якому люди зможуть взаємодіяти за допомогою технології VR.

У серпні компанія представила Horizon Workrooms - застосунок, в якому колеги за допомогою гарнітур для VR можуть проводити збори у віртуальній кімнаті, де всі вони виглядають як мультяшні 3D-версії самих себе.

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