Цукерберг офіційно перейменував Facebook: нова назва

Цукерберг хоче зосередитися на створенні "метавсесвіту".
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг у четвер, 28 жовтня, оголосив про ребрендинг компанії, яка відтепер іменуватиметься як Meta.
Відповідну заяву очільник корпорації озвучив під час Facebook Connect, пише The Verge.
"Ми компанія, яка створює технології для зв'язку, - вказав він. - Разом ми нарешті можемо наблизити людей до центру наших технологій. І разом ми зможемо розблокувати значно більшу креативну економіку (creator economy)".
За словами Цукерберга, назва Facebook охоплює не все, що робить компанія, тож Meta має "відобразити, хто ми і що ми сподіваємося побудувати".
"Зараз наш бренд дуже тісно пов'язаний з одним продуктом, але згодом, я сподіваюся, нас розглядатимуть як компанію-метавсесвіт", - висловився гендиректор Facebook.
Як повідомлялося, ребрендинг є частиною зусиль Facebook, спрямованих на те, щоб відмовитися від репутації компанії з соціальних мереж та зосередитися на планах Цукерберга щодо створення "метавсесвіту".
Зараз понад 10 тисяч співробітників Facebook працюють над розробкою AR-окулярів, які, на думку очільника компанії, згодом стануть такими ж масовими, як смартфони. У липні Цукерберг заявляв, що впродовж наступних кількох років Facebook "фактично перейде від компанії соціальних мереж до компанії метавсесвіту".
Раніше американська корпорація Facebook оголосила про намір створити впродовж наступних п'яти років 10 тисяч робочих місць в Європейському Союзі. До складу європейських співробітників будуть входити "вузькоспеціалізовані інженери", які створюватимуть "метавсесвіт".
У 2014 році Facebook за два мільярди доларів купив компанію Oculus, яка виробляє гарнітури для віртуальної реальності (VR). Відтоді корпорація розробляє Horizon, цифровий світ, в якому люди зможуть взаємодіяти за допомогою технології VR.
У серпні компанія представила Horizon Workrooms - застосунок, в якому колеги за допомогою гарнітур для VR можуть проводити збори у віртуальній кімнаті, де всі вони виглядають як мультяшні 3D-версії самих себе.