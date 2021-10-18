Facebook оголосив про створення 10 тисяч робочих місць в ЄС

Facebook оголосив про створення 10 тисяч робочих місць в ЄС

Очікується, що європейські співробітники Facebook працюватимуть над створенням "метавсесвіту".

Американська корпорація Facebook у понеділок, 18 жовтня, оголосила про намір створити впродовж наступних п'яти років 10 тисяч висококваліфікованих робочих місць в Європейському Союзі.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що до складу європейських співробітників будуть входити "вузькоспеціалізовані інженери", які створюватимуть "метавсесвіт".

"Метавсесвіт може допомогти відкрити доступ до нових творчих, соціальних та економічних можливостей. І європейці будуть формувати його від самого початку", - заявили у компанії.

Також читайте Цукерберг прокоментував масштабний збій Facebook

У 2014 році Facebook за два мільярди доларів купив компанію Oculus, яка виробляє гарнітури для віртуальної реальності (VR). Відтоді корпорація розробляє Horizon, цифровий світ, в якому люди зможуть взаємодіяти за допомогою технології VR.

У серпні компанія представила Horizon Workrooms - застосунок, в якому колеги за допомогою гарнітур для VR можуть проводити збори у віртуальній кімнаті, де всі вони виглядають як мультяшні 3D-версії самих себе.

"У ЄС є низка переваг, які роблять його відмінним місцем для інвестицій технологічних компаній, зокрема великий споживчий ринок, першокласні університети і, що особливо важливо, висококласні таланти", - вказали у Facebook.

Гучну заяву оприлюднено на тлі нещодавніх збоїв у роботі соцмережі, наймасштабніший з яких тривав близько семи годин. Причиною збою в роботі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.

Новини світу: адміністрація Facebook пояснила причину збою, який стався напередодні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання