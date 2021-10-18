Facebook объявил о создании 10 тысяч рабочих мест в ЕС

Facebook объявил о создании 10 тысяч рабочих мест в ЕС

Ожидается, что европейские сотрудники Facebook будут работать над созданием "метавселенной".

Американская корпорация Facebook в понедельник, 18 октября, объявила о намерении создать в течение следующих пяти лет 10 тысяч высококвалифицированных рабочих мест в Европейском Союзе.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что в состав европейских сотрудников будут входить "узкоспециализированные инженеры", которые будут создавать "метавселенную".

"Метавселенная может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы будут формировать ее с самого начала", — заявили в компании.

Также читайте Цукерберг прокомментировал масштабный сбой Facebook

В 2014 году Facebook за два миллиарда долларов купил компанию Oculus, которая производит гарнитуры для виртуальной реальности (VR). С тех пор корпорация разрабатывает Horizon, цифровой мир, в котором люди смогут взаимодействовать с помощью технологии VR.

В августе компания представила Horizon Workrooms — приложение, в котором коллеги с помощью гарнитур для VR могут проводить собрания в виртуальной комнате, где все они выглядят как мультяшные 3D-версии самих себя.

"В ЕС есть ряд преимуществ, которые делают его отличным местом для инвестиций технологических компаний, в том числе большой потребительский рынок, первоклассные университеты и, что особенно важно, высококлассные таланты", — указали в Facebook.

Громкое заявление обнародовано на фоне недавних сбоев в работе соцсети, самый масштабный из которых длился около семи часов. Причиной сбоя в работе Facebook стало неудачное внесении изменений в конфигурацию.

Новости мира: администрация Facebook объяснила причину сбоя, который произошел накануне

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку