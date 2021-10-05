Цукерберг прокомментировал масштабный сбой Facebook

Основатель Facebook извинился перед пользователями соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за масштабный сбой в социальной сети, который длился около семи часов.

Соответствующее обращение программист опубликовал на своей странице в Facebook.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Приносим извинения за сегодняшний сбой — я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", — написал он.

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Напомним, что социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник, 5 октября, начали восстанавливать работу. В то же время проблемы остаются, их решение займет "некоторое время"

Сбой длился около семи часов. Это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

Из-за падения акций Facebook просел на 5%, а Марк Цукерберг обеднел на 6 миллиардов 600 миллионов долларов.

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Глобальный сбой в работе Facebook стал одним из самых масштабных по продолжительности и количеству жалоб, указал сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Как сообщалось, вечером 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.

Новости мира: в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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