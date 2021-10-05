Цукерберг прокоментував масштабний збій Facebook

Засновник Facebook вибачився перед користувачами соцмережі.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами за масштабний збій у соціальній мережі, який тривав близько семи годин.

Відповідне звернення програміст опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер знову в мережі. Приносимо вибачення за сьогоднішній збій - я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми", - написав він.

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Нагадаємо, що соціальні мережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp у ніч проти вівторка, 5 жовтня, почали відновлювати роботу. Водночас проблеми залишаються, їхнє вирішення займе "деякий час"

Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів.

Через падіння акцій Facebook просів на 5%, а Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

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Глобальний збій в роботі Facebook став одним із наймасштабніших за тривалістю та кількість скарг, вказав сервіс з відстеження роботи інтернет-ресурсів Downdetector.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Наймасштабніші проблеми виникли на платформі Facebook. Також йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram. Пізніше користувачі почали масово скаржитися на роботу у Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Детальніше про це - у матеріалі ТСН.ua.

Новини світу: у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

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