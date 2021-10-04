У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

Про збої у роботі повідомляють користувачі у всьому світі, проте причини цього поки не відомі.

У роботі платформ Facebook стався збій. Йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger і Instagram.

Соціальні мережі Facebook та Instagram у десктопній версії перестали працювати, а мобільні версії цих соцмереж фактично не оновлюються.

Про це повідомляють користувачі Інтернету у всьому світі, а також свідчать дані порталу downdetector.

Також Downdetector фіксує збої у Twitter, Google і Amazon Web Services. Причини збою поки не відомі.

"Ми усвідомлюємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і приносимо вибачення за можливі незручності", - заявилв представник компанії Facebook на офіційний сторінці компанії в Twitter.

Користувачі соцмереж у Twitter, який працює без перешкод, з гумором відреагували на черговий збій платформ Facebook.

WhatsApp, Facebook e Instagram no soportaron al Lunes pic.twitter.com/slua2i0fRM — Leo (@leodl_1) October 4, 2021

Me running to Twitter to confirm that I’m not the only one affected by instagram, WhatsApp and Facebook shut down. Pepper don red pic.twitter.com/NMDBznZ2xb — FACELESS (@Lalasticlalar) October 4, 2021

Whenever Facebook, Insta, WhatsApp goes down



Memers* pic.twitter.com/tPonVLWWp7 — Manish Singh Rajput (@ManiVerse27) October 4, 2021

У Мережі жартують, що всі користувачі Facebook, Instagram "побігли" у Twitter розповідати про збій.

Facebook users rushing into Twitter to check whether Facebook is down #facebookdown pic.twitter.com/0Omq09jhze — Ethos (@drsaddamkenya) October 4, 2021

Раніше компанія Facebook потрапила у расистський скандал через позначку "про приматів" на ролику з темношкірими людьми.

Також стало відомо, що компанія Facebook приховує небезпеку Instagram для підлітків.

Як повернути сторінку Facebook, якщо вас зламали

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання