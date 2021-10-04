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У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

pixabay.com

Про збої у роботі повідомляють користувачі у всьому світі, проте причини цього поки не відомі.

У роботі платформ Facebook стався збій. Йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger і Instagram.

Соціальні мережі Facebook та Instagram у десктопній версії перестали працювати, а мобільні версії цих соцмереж фактично не оновлюються.

Про це повідомляють користувачі Інтернету у всьому світі, а також свідчать дані порталу downdetector. 

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Також Downdetector фіксує збої у Twitter, Google і Amazon Web Services. Причини збою поки не відомі.

"Ми усвідомлюємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і приносимо вибачення за можливі незручності", - заявилв представник компанії Facebook на офіційний сторінці компанії в Twitter.

Користувачі соцмереж у Twitter, який працює без перешкод, з гумором відреагували на черговий збій платформ Facebook.

У Мережі жартують, що всі користувачі Facebook, Instagram "побігли" у Twitter  розповідати про збій.

Раніше компанія Facebook потрапила у расистський скандал через позначку "про приматів" на ролику з темношкірими людьми.

Також стало відомо, що компанія Facebook приховує небезпеку Instagram для підлітків.

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