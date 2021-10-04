Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Процедура розпочалася за поданням глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
Про це Разумков повідомив у Телеграм.
Процедура розпочалася за поданням глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту", — наголосив Разумков.
У документі зазначається, що подання про відставку спікера підписали 175 депутатів (мінімально необхідна кількість — 150). Хоча раніше повідомлялося, що на виїзному засіданні фракції в Трускавці "слуги народу" зібрали близько 200 підписів.
Нагадаємо:
- 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.
- 2 жовтня під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради зібрано понад 150 підписів народних депутатів.
- Ініціатива Арахамії: в ОП "відхрестилися" від збору підписів проти Разумкова..
- Дмитро Разумков заявив про намір відстоювати свою позицію, оскільки, вважає, що підстав для його відкликання немає.