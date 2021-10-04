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Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

УНІАН

Процедура розпочалася за поданням глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Про це Разумков повідомив у Телеграм.

Процедура розпочалася за поданням глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту", — наголосив Разумков.

У документі зазначається, що подання про відставку спікера підписали 175 депутатів (мінімально необхідна кількість — 150). Хоча раніше повідомлялося, що на виїзному засіданні фракції в Трускавці "слуги народу" зібрали близько 200 підписів.

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