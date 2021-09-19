Компанія Facebook приховує небезпеку Instagram для підлітків — WSJ

Американські журналісти розповіли, які таємниці про свої недоліки приховує Facebook.

Компанія Facebook знову опинилася в центрі скандалу. Як виявилось, компанія знає, що її платформи несуть шкоду користувачам, проте не розголошує це.

Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal.

"Особливі" користувачі

Марк Цукерберг заявив, що стандарти Facebook поширюються на всіх. Але це не так. У приватному порядку компанія розробила систему, яка звільнила відомих користувачів від деяких обмежень.

Відомі люди часто зловживають привілеєм, публікуючи матеріали про переслідування та підбурювання до насильства, що зазвичай призводить до санкцій.

Наприклад, в 2019 році відомий футболіст, гравець французького ПСЖ Неймар опублікував у себе на сторінці фотографії оголеної жінки, яка звинуватила його в зґвалтуванні. Футболіст, щоб виправдати себе, опублікував листування з нею, її оголені фото і звинуватив жінку в здирництві.

Контент побачили десятки мільйонів користувачів, видалити його не вдалося так швидко, як хотілося б адміністраторам. У той же час пости простих користувачів видаляються за найменшої скарги від інших людей.

Небезпека Instagram для дітей та підлітків

Facebook знає, що Instagram шкідливий для ментального здоров'я підлітків, але не публікує результати досліджень. Неодноразово компанія виявляла, що Instagram шкідливий для значного відсотка неповнолітніх, особливо для дівчат-підлітків, більше, ніж інші платформ соціальних медіа.

Були проведені відповідні соцопитування. Так, близько 13 відсотків британських підлітків з суїцидальними думками звинувачують в психологічних проблемах Instagram. У США таких неповнолітніх — 6 відсотків.

32% дівчаток заявили, що вони комплексують через своє тіло, а Instagram змушував їх відчувати себе ще гірше. 14% американських хлопчиків теж поскаржилися на низький рівень самооцінки через соцмережу.

Своєю чергою Марк Цукерберг заявляв протилежне: "Дослідження, з якими ми ознайомилися, показують, що використання додатків соціальних мереж для зв'язку з іншими людьми може мати позитивний ефект для психічного здоров'я".

Раніше компанія Facebook потрапила у расистський скандал через позначку "про приматів" на ролику з темношкірими людьми.

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