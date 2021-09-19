Компания Facebook скрывает опасность Instagram для подростков — WSJ

Американские журналисты рассказали, какие тайны о своих недостатках скрывает Facebook.

Компания Facebook снова оказалась в центре скандала. Как оказалось, компания знает, что ее платформы несут вред пользователям, однако не разглашает это.

Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal.

"Особые" пользователи

Марк Цукерберг заявил, что стандарты Facebook распространяются на всех. Но это не так. В частном порядке компания разработала систему, которая освободила известных пользователей от некоторых ограничений.

Известные люди часто злоупотребляют привилегией, публикуя материалы о преследовании и подстрекательство к насилию, что обычно приводит к санкциям.

Например, в 2019 году известный футболист, игрок французского ПСЖ Неймар опубликовал у себя на странице фотографии обнаженной женщины, обвинившей его в изнасиловании. Футболист, чтобы оправдать себя, опубликовал переписку с ней, ее обнаженные фото и обвинил женщину в вымогательстве.

Контент увидели десятки миллионов пользователей, удалить его не удалось так быстро, как хотелось бы администраторам. В то же время посты простых пользователей удаляются при малейшей жалобе от других людей.

Опасность Instagram для детей и подростков

Facebook знает, что Instagram вреден для ментального здоровья подростков, но не публикует результаты исследований. Неоднократно компания узнавала, что Instagram вреден для значительного процента несовершеннолетних, особенно для девочек-подростков, больше, чем другие платформы социальных медиа.

Были проведены соответствующие соцопросы. Так, около 13 процентов британских подростков с суицидальными мыслями обвиняют в психологических проблемах Instagram. В США таких несовершеннолетних — 6 процентов.

32% девочек заявили, что они комплексуют из-за своего тела, а Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже. 14% американских мальчиков тоже пожаловались на низкий уровень самооценки из-за соцсети.

В свою очередь Марк Цукерберг заявлял обратное: "Исследования, с которыми мы ознакомились, показывают, что использование приложений социальных сетей для связи с другими людьми может иметь положительный эффект для психического здоровья".

Ранее компания Facebook попала в расистский скандал из-за отметки "о приматах" на ролике с темнокожими людьми.

Растения против COVID-19 и маркировки страниц от Facebook – международный дайджест

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку