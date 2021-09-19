Wellboy рассекретил, есть ли у него любимая девушка

Wellboy рассекретил, есть ли у него любимая девушка

Звезда поделился, что с его стремительной популярностью ему сложно различить истинные намерения девушек.

Украинский певец и композитор Антон Вельбой, он же Wellboy, рассказал о личной жизни.

Так, исполнитель нашумевшего хита "Гуси" признался, что пока его сердце свободно. Впрочем, 21-летний исполнитель очень хочет найти любимую девушку. Об этом говорится в программе "Світське життя".

"У меня еще нет девушки, но я очень ее хочу, так хочу! Больше всего на свете хочу прийти домой и чтобы меня ждала та единственная возлюбленная, которая будет делать мне супчик, которая будет гладить меня по головушке, но еще рано. Первым делом самолеты, ну а девушки потом", — отметил артист.

Звезда добавил, что с его стремительной популярностью сложно различить, где девушки искренне к нему относятся, а где пришли "ради хайпа".

"6 миллионов на "Гусях" это очень серьезная цифра. Я стараюсь всех смотреть, лайкать, как-то им отвечать, но среди сей массы найти какую-то одну ну очень сложно. Счастье само меня найдет, я немного романтик. Когда я буду идти по улице, какая-то мне девочка встретится и скажет: "Ой, у вас такие шикарные туфли", — и я скажу: "И у тебя", — поделился Антон.

Напомним, певица Оля Полякова прокомментировала песни 16-летней дочери с матом. Певица вспомнила разговор с дочерью по поводу ее творчества.

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