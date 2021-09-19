Wellboy розсекретив, чи має кохану дівчину

Зірка поділився, що із його стрімкою популярністю йому складно розрізнити щирі наміри дівчат.

Український співак та композитор Антон Вельбой, він же Wellboy, розповів про особисте життя.

Так, виконавець нашумілого хіта "Гуси" зізнався, що наразі його серце вільне. Втім, 21-річний виконавець дуже хоче знайти кохану дівчину. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

"У мене ще нема дівчини, але я дуже її хочу, так хочу! Більше всього на світі хочу прийти додому і щоб на мене чекала та єдина кохана, яка буде робити мені супчик, яка буде гладити мене по голівоньці, але ще рано. Спершу літаки а дівчата потім", – зазначив артист.

Зірка додав, що із його стрімкою популярністю складно розрізнити, де дівчата щиро до нього відносяться, а де прийшли "заради хайпу".

"6 мільйонів на "Гусях" це дуже серйозна цифра. Я стараюсь всіх дивитися, лайкати, якось їм відповідати, але серед оцієї маси знайти якусь одну ну дуже складно. Щастя саме мене знайде, я трішки романтик. Колись я буду йти вулицею, якась мені дівчинка зустрінеться і скаже: "Ой, у вас такі шикарні туфлі", – і я скажу: "І в тебе", – поділився Антон.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова прокоментувала пісні 16-річної доньки з матюками. Співачка пригадала розмову з донькою щодо її творчості.

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