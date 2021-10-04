Масштабний збій у Мережі: що не працює і як відреагували інтернет-компанії

Наймасштабніші проблеми — на платформах Facebook. Йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger і Instagram.

Ввечері, 4 жовтня, у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів.

В роботі яких сервісів стався збій та як відреагували в інтернет-компаніях на НП, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Наймасштабніші проблеми - на платформі Facebook. Йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram. Пізніше користувачі почали масово скаржитися на роботу у Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat.

Виникли проблеми з Google, веб-службами Amazon, Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Alexa, Among Us.

Близько 21:00 також стався збій у російській соцмережі ВКонтакте, яка заборонена на території України.

Платформи Facebook

Збій стався приблизно о 18:30 за київським часом. Соціальні мережі Facebook, Instagram, а також месенджер WhatsApp та Messenger одночасно "впали". Припинили роботу не лише основні програми Facebook, а й інші служби: Facebook Workplace та веб-сайт Oculus.

"Ми усвідомлюємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і приносимо вибачення за можливі незручності", - заявив офіційний представник компанії Facebook на офіційний сторінці компанії в Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

У Instagram підтвердили виникнення проблем: "Потерпіть разом з нами, ми працюємо (над вирішенням проблем)", - йдеться в офіційному акаунті соцмережі в Twitter.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

WhatsApp написав у Twitter: "Ми знаємо, що деякі люди зараз мають проблеми з WhatsApp. Ми працюємо, щоб нормалізувати ситуацію, і якнайшвидше надішлемо оновлення. Дякуємо за Ваше терпіння!".

TikTok, ВКонтакте, Telegram

Користувачі Мережі повідомили про збій в роботі забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram.

"ВКонтакте" спростував будь-які збої. У Telegram пояснили повільну роботу свого месенджера великою кількістю нових користувачів.

"Сьогодні до Telegram приєдналося так багато користувачів, що ситуація стала нестійкою. Команда намагається тримати все в порядку. Тримайтеся!" - написали представники компанії.

With so many users joining Telegram all at once today, things are a little unsteady. The team is trying to keep everything up. Hold on! — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

Twitter

Власне, хоч і користувачі скаржилися на уповільнення роботи Twitter, спочатку соцмережа працювала без проблем і навіть, тролила своїх конкурентів.

В офіційному акаунті Twitter з'явилося повідомлення з текстом: "Привіт буквально всі".

Користувачі Twitter, який працював спочатку без перешкод, з гумором відреагували на черговий збій платформ Facebook.

WhatsApp, Facebook e Instagram no soportaron al Lunes pic.twitter.com/slua2i0fRM — Leo (@leodl_1) October 4, 2021

Me running to Twitter to confirm that I’m not the only one affected by instagram, WhatsApp and Facebook shut down. Pepper don red pic.twitter.com/NMDBznZ2xb — FACELESS (@Lalasticlalar) October 4, 2021

Whenever Facebook, Insta, WhatsApp goes down



Memers* pic.twitter.com/tPonVLWWp7 — Manish Singh Rajput (@ManiVerse27) October 4, 2021

У Мережі жартують, що всі користувачі Facebook, Instagram "побігли" у Twitter розповідати про збій.

Facebook users rushing into Twitter to check whether Facebook is down #facebookdown pic.twitter.com/0Omq09jhze — Ethos (@drsaddamkenya) October 4, 2021

Проте згодом і Twitter "впав". Чи пов'язано це із загальними технічними неполадками чи великим напливом користувачів - невідомо.

Причини

Експерти назвали можливу причину глобального збою Facebook, Instagram, WhatsApp. Це може бути проблема в роботі системи доменних імен DNS - вона дозволяє користувачам знаходити сторінки соцмереж в Інтернеті.

"Якщо записи DNS Facebook зникли, ніхто не зможе знайти їх", - сказав директор інтернет-аналізу компанії Kentik Inc. Даг Мадора, інформує NPR.

Журналіст Independent Брайан Кребс у Twitter заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації.

У компанії поки не назвали точну причину збою, проте спростували, що це - відключення електрики.

Проте газета The New York Times з посиланням на співробітників компанії Facebook, які побажали залишитися анонімними, пише, що поки що не йдеться про кібератаки.

Зазначається, що Facebook, Instagram і WhatsApp надто різняться, щоб одночасно стати жертвами хакерів.

Збіднілий Марк Цукерберг і падіння акцій провідних IT-компаній

Через падіння акцій Facebook, викликаних глобальним збоєм у роботі соцмережі, Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів. Як свідчать дані Forbes, засновник Facebook опустився на 6-е місце в списку мільярдерів.

Акції великих американських інтернет-компаній пішли в піке різної глибини на тлі глобального збою. Facebook просів на 5%. Apple і Microsoft на 2,5%, Twitter - на 6,4%.

Збої у роботі мобільних операторів

У США повідомляють про збої в роботі мобільних операторів T-Mobile, Verizon і AT & T. У Росії також скаржаться на своїх провайдерів. В Україні поки що скарг на мобільний зв'язок не було.

Реакція США

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Адміністрація Джо Байдена знає про масштабні збої і уважно стежить за цією складною ситуацією.

"У мене немає ніякої нової інформації, тому звертайтеся за цим до компаній", - сказала вона.

Витік особистих даних користувачів

У ЗМІ вже пишуть, що понад 1,5 млрд користувачів соцмережі Facebook злили в Мережу і продають на одному з хакерських форумів. Про це інформує портал PrivacyAffairs.

Начебто зловмисники заволоділи іменами, адресами електронної пошти, номерами телефонів, місцем розташування, відомостями про стать і ідентифікатор користувачів.

Пізніше на порталі уточнили, що "злив" не пов’язаний із глобальним відключенням Facebook 4 жовтня 2021 року.

Компанія Facebook інформацію про ймовірний "злив" даних не коментує.

Співробітники Facebook не можуть потрапити до офісу

Тим часом працівники компанії Facebook не можуть потрапити до офісу, бо в них не працюють електронні перепустки. Про це розповіла журналістка The New York Times Шира Френкель.

За її словами, співробітники навіть не можуть потрапити до будівлі компаній, щоб почати оцінку масштабів збою.

Щойно телефонував з кимось із працівників FB, який описав, що працівники не можуть увійти в будівлю сьогодні вранці, щоб почати оцінювати ступінь відключення, оскільки їхні значки не працювали для доступу до дверей. - Шира Френкель (@sheeraf) 4 жовтня 2021 року

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