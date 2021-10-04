Акції Facebook подешевшали: Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів

Facebook просів на 5%. Apple і Microsoft на 2,5%, Twitter - на 6,4%.

Через падіння акцій Facebook, викликаних глобальним збоєм у роботі соцмережі, Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

Як свідчать дані Forbes, засновник Facebook опустився на 6-е місце в списку мільярдерів.

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Акції великих американських інтернет-компаній пішли в піке різної глибини на тлі глобального мережевого збою. Facebook просів на 5%. Apple і Microsoft на 2,5%, Twitter - на 6,4%.

Нагадаємо, у понеділок, 27 вересня, під час відеоконференції з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг та віце-президентом Facebook Ніком Клеггом президент України Володимир Зеленський запропонував відкрити представництво компанії в нашій країні.

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