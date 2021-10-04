Акции Facebook подешевели: Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов

Facebook просел на 5%. Apple и Microsoft на 2,5%, Twitter — на 6,4%.
Из-за падения акций Facebook, вызванных глобальным сбоем в работе соцсети, Марк Цукерберг обеднел на 6,6 миллиарда долларов.
Как свидетельствуют данные Forbes, основатель Facebook опустился на шестое место в списке миллиардеров.
Акции крупных американских интернет-компаний пошли в пике различной глубины на фоне глобального сетевого сбоя. Facebook просел на 5%. Apple и Microsoft на 2,5%, Twitter — на 6,4%.
Напомним, в понедельник, 27 сентября, во время видеоконференции с главной операционной директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть представительство компании в нашей стране.