Маск не з’явився на допит у справі щодо Twitter: що відомо

Мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск не з’явився на запланований допит під присягою у справі про можливі маніпуляції під час купівлі акцій Twitter (нині X) у 2022 році.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Раніше інвестори подали позов, звинувачуючи його в тому, що його постійні спроби купити Twitter Inc. у 2022 році мали на меті штучно впливати на ціну акцій компанії.

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Представники позивачів отримали інформацію про неявку Маска майже перед самим засіданням 3 квітня — за 20 хвилин до початку. Вони відзначили, що навіть за наявності судового рішення домовитися про іншу дату буде важко.

Зазначається, що наразі мільярдер зайнятий консультаціями президента Дональда Трампа щодо скорочення держвитрат, але незабаром планує припинити співпрацю. Паралельно Маску загрожують численні судові позови, пов’язані з його бізнесом.

Його адвокат Алекс Спіро та біограф Волтер Айзексон також ухиляються від свідчень у справі про шахрайство з цінними паперами. Коментарів від них поки немає.

Нагадаємо, стало відомо, чим займеться Маск після DOGE.