Маск почав втрачати статки і тонко критикувати Трампа

Американський бізнесмен Ілон Маск / © Associated Press

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Статки американського бізнесмена Ілона Маска опустилися нижче позначки у 300 млрд дол. уперше від листопада. Це сталося на тлі фінансових потрясінь, спричинених тарифами президента США Дональда Трампа, які вдарили навіть по його союзниках. Водночас Маск почав тонко критикувати політику Трампа, про що свідчать його останні дописи в Мережі.

Про це пишуть Bloomberg та Business Insider.

Маск втрачає гроші

Маск 7 квітня втратив 4,4 млрд дол. після подальшого падіння акцій Tesla. За даними Bloomberg Billionaires Index, капітал мільярдера зменшився до 297,8 млрд дол. Це відбулося після того, як лише за 3 та 4 квітня він втратив 31 млрд дол. Від початку року загальні втрати Маска вже сягнули 134,7 млрд дол.

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Бізнесмен 7 квітня став шостим у списку найбільших фінансових втрат серед 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Загалом індекс мільярдерів втратив 271 млрд дол. — це третій найгірший показник за всю історію.

Зазначається, що падіння капіталу Маска — це продовження стрімкого зворотного тренду. Після обрання президентом США Трампа акції Tesla злетіли вгору, що підштовхнуло статки власника компанії до рекордних висот. Проте помітна роль Маска як радника президента зробила компанію мішенню для протестів та актів вандалізму як у США, так і за кордоном.

Поведінка мільярдера та його активність у соцмережах дедалі більше відштовхують потенційних покупців, а деякі власники Tesla вже намагаються дистанціюватися від політичних поглядів Маска і бренду компанії, що зазнає ударів по репутації. Від грудня 2024 року, коли акції Tesla досягли свого піку, вони вже втратили понад 50% вартості.

Вихідними Маск висловив сподівання на створення «системи нульових тарифів» між США та Європою, яка б фактично стала зоною вільної торгівлі. Його брат Кімбал Маск напередодні розкритикував запроваджені тарифи, назвавши їх «структурним, постійним податком на американського споживача».

«Навіть якщо йому (Ілону Маску) вдасться повернути робочі місця до США за допомогою тарифного податку, ціни залишаться високими, а податок на споживання залишиться у формі зростання вартості, тому що ми просто не так добре вміємо виробляти все самі», — написав на платформі X член ради директорів Tesla Кімбал Маск.

Маск критикує Трампа

Ілон Маск почав тонко критикувати політику Трампа. Так, напередодні він опублікував на сторінках свого Х-блогу фрагмент із інтерв’ю авторитетного економіста Мілтона Фрідмана, який був палким прихильником вільного ринку. На цьому фрагменті експерт розмірковує про переваги вільної міжнародної торгівлі на прикладі простого олівця. Зокрема, на відео економіст пояснює, що для створення звичайного олівця тисячам людей усьому світі довелося вступити у складну опосередковану співпрацю: хтось рубав дерева для дерев’яної основи олівця, хтось видобував графіт для грифеля, інші працювали над виготовленням фарби для зовнішнього покриття олівця, усі користувалися інструментами та технікою, виготовленими іншими людьми у ще складнішій міжнародній кооперації.

Маск поширив це відео з цілком очевидним висновком про важливість вільної безбар’єрної торгівлі без будь-яких власних коментарів. На думку Business Insider, таким чином бізнесмен, чий автбізнес критично залежить від постачання тисяч деталей з усього світу, тонко критикує митну політику Трампа.

До слова, сам президент США напередодні порівняв запроваджені мита з ліками. Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати широкі тарифи.