Маск начал терять состояние и тонко критиковать Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск / © Associated Press

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Состояние американского бизнесмена Илона Маска опустилось ниже отметки в 300 млрд дол. впервые с ноября. Это произошло на фоне финансовых потрясений, вызванных тарифами президента США Дональда Трампа, которые ударили даже по его союзникам. В то же время Маск начал тонко критиковать политику Трампа, о чем свидетельствуют его последние сообщения в Сети.

Об этом пишут Bloomberg и Business Insider.

Маск теряет деньги

Маск 7 апреля потерял 4,4 млрд дол. после последующего падения акций Tesla. По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал миллиардера снизился до 297,8 млрд дол. Это произошло после того, как только за 3 и 4 апреля он потерял 31 млрд дол. С начала года общие потери Маски уже достигли 134,7 млрд дол.

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Бизнесмен 7 апреля стал шестым в списке самых больших финансовых потерь среди 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В общей сложности индекс миллиардеров потерял 271 млрд дол. — это третий самый плохой показатель за всю историю.

Отмечается, что падение капитала Маска — это продолжение стремительного обратного тренда. После избрания президентом США Трампа акции Tesla взлетели вверх, что подтолкнуло состояние владельца компании до рекордных высот. Однако заметная роль Маска, как советника президента, сделала компанию мишенью для протестов и актов вандализма как в США, так и за рубежом.

Поведение миллиардера и его активность в соцсетях все больше отталкивают потенциальных покупателей, а некоторые владельцы Tesla уже пытаются дистанцироваться от политических взглядов Маска и бренда компании, терпящей удары по репутации. С декабря 2024 года, когда акции Tesla достигли своего пика, они потеряли более 50% стоимости.

На выходных Маск выразил надежду на создание «системы нулевых тарифов» между США и Европой, которая фактически стала бы зоной свободной торговли. Его брат Кимбал Маск накануне подверг критике введенные тарифы, назвав их «структурным, постоянным налогом на американского потребителя».

«Даже если ему (Илону Маску) удастся вернуть рабочие места в США с помощью тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление останется в форме роста стоимости, потому что мы просто не так хорошо умеем производить все сами», — написал на платформе X член совета директоров Tesla Кимбал Маск.

Маск критикует Трампа

Илон Маск начал тонко критиковать политику Трампа. Так, накануне он опубликовал на страницах своего Х-блога фрагмент из интервью авторитетного экономиста Милтона Фридмана, который был ярым поклонником свободного рынка. На этом фрагменте эксперт рассуждает о преимуществах свободной международной торговли на примере простого карандаша. В частности, на видео экономист объясняет, что для создания обычного карандаша тысячам людей во всем мире пришлось вступить в сложное опосредованное сотрудничество: кто-то рубил деревья для деревянной основы карандаша, кто-то добывал графит для грифеля, другие работали над изготовлением краски для наружного покрытия карандаша, все пользовались инструментами и техниками, изготовленными другими людьми в более сложной международной кооперации.

Маск распространил это видео с очевидным выводом о важности свободной безбарьерной торговли без каких-либо собственных комментариев. По мнению Business Insider, таким образом бизнесмен, чей автобизнес критически зависит от снабжения тысяч деталей со всего мира, тонко критикует таможенную политику Трампа.

К слову, сам президент США накануне сравнил введенные пошлины с лекарствами. Трамп заявил, что иностранным правительствам придется заплатить «много денег», чтобы отменить широкие тарифы.