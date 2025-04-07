Трамп порівняв американські мита з "ліками" — Reuters

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив 7 квітня 2025 року, що іноземним урядам доведеться заплатити “багато грошей”, щоб скасувати широкі тарифи, які він назвав “ліками”, що спровокує подальшу бійню на світових фінансових ринках.

Про це пише Reuters.

Азійські фондові біржі зафіксували різкі втрати на ранніх торгах, а ф'ючерси на фондових ринках США відкрилися різким падінням, оскільки інвестори висловили побоювання, що тарифи Трампа можуть призвести до підвищення цін, зниження попиту, зниження довіри та потенційної глобальної рецесії.

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"Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі", — сказав Трамп.

Оголошення Трампа про мита минулого тижня сколихнуло економіки в усьому світі, викликавши відповідні збори з Китаю та викликавши побоювання глобальної торгової війни та рецесії.

Інвестори та політичні лідери намагалися визначити, чи тарифи Трампа залишаються в силі, вони є частиною постійного нового режиму чи тактики переговорів, щоб отримати поступки з боку інших країн.

У недільних ранкових ток-шоу провідні економічні радники Трампа намагалися зобразити тарифи як розумну зміну позиції США у світовому торговому порядку.

Раніше стало відомо, що серед країн, щодо яких президент США Дональд Трамп оголосив нові масштабні мита, не виявилося Росії, і це рішення викликало шквал критики з боку політиків, експертів і громадськості.