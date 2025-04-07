Астрологічний прогноз на 7 квітня

Фонтан / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна братися до будь-яких — особливо, ділових і фінансових — починань, що особливо логічно в понеділок.

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Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: кістки груднини, ребра.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, швидко минають, особливо якщо вчасно про себе подбати.

Харчування дня: дієти та голодування — навіть лікувальне — цього дня є категоричним табу.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: необхідно інтенсивно поливати рослини з їстівною наземною частиною.

Магія і містика дня: можна читати замовляння на залучення удачі в бізнесі й фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі цілком можуть виявитися пророчими, тож небажано їх ігнорувати.

Табу дня: не можна вирушати в поїздки.

Цитата дня: «Читання для розуму — це те ж саме, що фізичні вправи для тіла» (Джозеф Еддісон).

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