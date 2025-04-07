Метою РФ є подальша війна, а не мир — МЗС Польщі

Прапор Польщі

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Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Польщі у повідомленні у соціальних мережах.

Росія повинна нести відповідальність за загибель українських жителів і руйнування цивільної інфраструктури.

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Останні дії Москви доводять, що її метою є подальша війна, а не мир.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

Президент Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про воєнний злочин росіян у Кривому Розі.