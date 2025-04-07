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- Війна
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Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів — Deep State
Стали відомі оновлення на фронті.
Мапу бойових дій оновлено у ніч проти 7 квітня 2025 року.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся біля Западного, в Лисівці та Розливі.
Тобто йдеться про просування росіян на Куп’янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Нагадаємо, що раніше начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль повідомляв, що росіяни активізувалися на Покровському напрямку. Ворог повернувся до штурмів, як це було на початку активної фази.