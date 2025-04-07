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Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов - Deep State
Стали известны обновления на фронте.
Карта боевых действий обновлена в ночь на 7 апреля 2025 года.
Об этом информирует аналитический канал Deep State .
Враг продвинулся у Западного, в Лисовке и Разливе.
То есть речь идет о продвижении россиян на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.
Напомним, что ранее начальник прессслужбы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщал, что россияне активизировались на Покровском направлении . Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.