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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов - Deep State

Стали известны обновления на фронте.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российский военный

Российский военный / © Associated Press

Карта боевых действий обновлена в ночь на 7 апреля 2025 года.

Об этом информирует аналитический канал Deep State .

Враг продвинулся у Западного, в Лисовке и Разливе.

То есть речь идет о продвижении россиян на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Напомним, что ранее начальник прессслужбы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщал, что россияне активизировались на Покровском направлении . Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.

Дата публикации
Количество просмотров
143
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