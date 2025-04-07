Почему не стоит пить разогретый чай: появилось научное объяснение

Чай не рекомендуется повторно нагревать. / © Freepik

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Если по какой-то причине заваренный чай остыл, многие ставят чашку в микроволновку, чтобы снова ее разогреть. Однако профессор Лондонского университетского колледжа Марка Миодовника советует никогда этого не делать.

Об этом он сказал в комментарии MailOnline.

По словам ученого, главная причина не разогревать чай — то, что напиток перестанет быть вкусным.

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Профессор Миодовник объяснил, что флавоноиды — природные соединения, которых много в чае — придают напитку особый вкус во время заваривания. Но они чрезвычайно летучи, то есть легко испаряются.

«Они просто исчезают, так что если вы не выпьете чая вскоре после того, как его приготовили, у вас их не останется много. Если вы разогреете чай, они совсем исчезнут», — сказал он.

По словам профессора Миодовника, хуже чая, разогретого в микроволновке, может быть только тот, который подают в самолете.

Там сочетание факторов, включая низкое атмосферное давление и сухой воздух в кабине, может привести к снижению чувствительности к вкусу и запаху на высоте.

Другим фактором, который следует учитывать, является то, что вода — основной компонент чая — также может быть разной, в частности, жесткая вода может негативно повлиять на вкус напитка.

«Это очень сложный напиток с множеством переменных. Не недооценивайте то, с чем вы здесь имеете дело. Не зря это самый лучший напиток в мире», — подытожил он.

Напомним, диетологи предлагают пить чай с продуктами, которые будут полезны для здоровья и не будут вредить фигуре.