Семь фатальных ошибок, которые превращают плов в самую обычную кашу

Рассказываем, каких ошибок следует избегать, если вы хотите получить настоящий плов, а не банальную кашу с мясом и специями.

Неправильный сорт риса. Нельзя готовить плов из круглого риса, который превращается в липкую массу. Чтобы текстура плова была рассыпчатой, лучше брать длиннозернистый пропаренный рис. Перед приготовлением крупу обязательно надо промыть до прозрачной воды, а затем замочить на 30 минут.

Нарушены пропорции. Плов — это не то блюдо, где можно «на глаз» класть ингредиенты. Обычно у классического плова такой состав — килограмм мяса, килограмм риса, 600 граммов моркови, 300 граммов лука. Если добавите больше овощей, плов будет слишком мягким, а если меньше — не будет баланса вкуса. Что касается мяса, то здесь все просто: если любите баранину, можно класть ее. Курица, телятина и свинина также допустимы.

Отсутствие зирвака. Считается, что зирвак — это душа плова, который готовится из мяса, лука, моркови и специй. Сначала нужно обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить мясо, посолить и приправить пряностями. Через 15 минут нужно добавить морковь и жарить еще 10-12 минут. После этого нужно залить немного воды, убавить огонь и тушить в течение нескольких часов. Нельзя, чтобы зирвак кипел, иначе получится просто мутная подлива, а не сочное мясо и насыщенный соус.

Небольшое количество специй. К плову обычно добавляют зиру, барбарис, шафран, паприку, соль, перец и головку чеснока. Если не будет этих специй, у вас получится обычная рисовая каша с мясом, потому что блюдо не приобретет насыщенный аромат. Можно приобрести готовую смесь пряностей для плова.

Неправильное соотношение воды. Здесь нужно внимательно следить за тем, чтобы на одну часть риса было 1,2 части воды. Больше не нужно, ведь рис получит влагу во время промывки и впитает сок из зирвака. Если воды будет слишком много, получится липкая рисовая каша.

Мало жира. Если нет традиционного для плова бараньего жира, можно заменить салом или растительным маслом. На килограмм риса нужно триста граммов жира, чтобы плов не был сухим и пресным.