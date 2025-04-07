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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
9
Время на прочтение
1 мин

Целью РФ является дальнейшая война, а не мир — МИД Польши

Соседняя страна выразила поддержку Украине.

Флаг Польши

Флаг Польши

Польша решительно осуждает дальнейшие нападения России на Украину.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Польши в сообщении в социальных сетях.

Россия должна нести ответственность за гибель украинских жителей и разрушение гражданской инфраструктуры.

Последние действия Москвы доказывают, что ее целью является дальнейшая война, а не мир.

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек , среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.

Дата публикации
Количество просмотров
9
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