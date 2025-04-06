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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ракетная атака России по Украине: Польша поднимала истребители

Эти меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Польша подняла истребители из-за угрозы на западе Украины

Польша подняла истребители из-за угрозы на западе Украины / © Associated Press

Польша утром, 6 апреля, подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине. Для этого задействовали западные истребители.

Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Сообщается, что из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация.

Оперативное командование Вооруженных Сил подчеркнуло, что контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию, добавили в командовании.

Напомним, Воздушные силы ВСУ около 3:03 сообщили о пусках «Калибров» из акватории Черного моря. Также Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов».

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