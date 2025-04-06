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Ракетная атака России по Украине: Польша поднимала истребители
Эти меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.
Польша утром, 6 апреля, подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине. Для этого задействовали западные истребители.
Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Сообщается, что из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация.
Оперативное командование Вооруженных Сил подчеркнуло, что контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию, добавили в командовании.
Напомним, Воздушные силы ВСУ около 3:03 сообщили о пусках «Калибров» из акватории Черного моря. Также Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов».