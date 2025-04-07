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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
185
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 7 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Фонтан

Фонтан / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к любым – особенно, деловым и финансовым – начинаниям, что особенно логично в понедельник.

Символ дня: Фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: кости грудины, ребра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если вовремя о себе позаботиться.

Питание дня: диеты и голодание – даже лечебное –в этот день являются категорическим табу.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать растения со съедобной надземной частью.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вполне могут оказаться вещими, поэтому нежелательно их игнорировать.

Табу дня: нельзя отправляться в поездки.

Цитата дня: «Чтение для ума – это то же, что физические упражнения для тела» (Джозеф Аддисон).

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