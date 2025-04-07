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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США отреагировали на обстрел Кривого Рога: посольство приспустило флаги

США выразили солидарность с народом Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг США

Флаг США / © twitter.com/USAmbKyiv

Посольство Соединенных Штатов в Украине приспустило флаги в день траура по жертвам удара врага по Кривому Рогу.

Соответствующее фото опубликовала посол США Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.

Дата публикации
Количество просмотров
78
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