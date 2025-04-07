США відреагували на обстріл Кривого Рогу: посольство приспустило прапори

Прапор США / © twitter.com/USAmbKyiv

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Посольство Сполучених Штатів в Україні приспустило прапори у день жалоби за жертвами удару ворога по Кривому Рогу.

Відповідне фото опублікувала посол США Бріджит Брінк у соцмережі Х.

“Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

Президент Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про воєнний злочин росіян у Кривому Розі.