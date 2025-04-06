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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Макрон жорстко відреагував на удар по Кривому Рогу

Макрон закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, якщо Москва продовжить ігнорувати мирні ініціативи.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Макрон жорстко відреагував на удар по Кривому Рогу

Президент Франції Еммануель Макрон. / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до негайного припинення вогню в Україні й засудив нещодавні атаки Росії на цивільне населення.

Про це він написав у соцмережі Х у день національної жалоби в Україні за жертвами обстрілів.

“Мої думки — з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема 4 квітня у Кривому Розі”, — зазначив Макрон.

Він підкреслив, що в ніч на 5 квітня Росія знову завдала численних ударів по житлових районах Києва та інших міст України, попри те, що Київ ще місяць тому погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо 30-денного припинення вогню.

“Україна майже місяць тому прийняла цю пропозицію. Ми працюємо з усіма партнерами, щоб знайти шляхи до миру, але Росія лише посилює агресію, не зважаючи на цивільних”, — наголосив французький президент.

Макрон закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, якщо Москва продовжить ігнорувати мирні ініціативи.

“Ці удари мають закінчитися. Припинення вогню має відбутися якнайшвидше. І рішучі заходи — в разі, якщо Росія й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру — мають бути вжиті”, — підкреслив він.

На завершення Макрон поставив запитання до всього світу:

“Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?”

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок удару по місту кількість загиблих становить 20, з них — 9 дітей.

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