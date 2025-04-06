Макрон жорстко відреагував на удар по Кривому Рогу

Президент Франції Еммануель Макрон. / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до негайного припинення вогню в Україні й засудив нещодавні атаки Росії на цивільне населення.

Про це він написав у соцмережі Х у день національної жалоби в Україні за жертвами обстрілів.

“Мої думки — з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема 4 квітня у Кривому Розі”, — зазначив Макрон.

Реклама

Він підкреслив, що в ніч на 5 квітня Росія знову завдала численних ударів по житлових районах Києва та інших міст України, попри те, що Київ ще місяць тому погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо 30-денного припинення вогню.

“Україна майже місяць тому прийняла цю пропозицію. Ми працюємо з усіма партнерами, щоб знайти шляхи до миру, але Росія лише посилює агресію, не зважаючи на цивільних”, — наголосив французький президент.

Макрон закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, якщо Москва продовжить ігнорувати мирні ініціативи.

“Ці удари мають закінчитися. Припинення вогню має відбутися якнайшвидше. І рішучі заходи — в разі, якщо Росія й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру — мають бути вжиті”, — підкреслив він.

На завершення Макрон поставив запитання до всього світу:

“Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?”

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок удару по місту кількість загиблих становить 20, з них — 9 дітей.