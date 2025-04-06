Іран відмовився від прямих переговорів з Трампом: що буде далі

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. / © Associated Press

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Іран виступає проти проведення прямих переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, але готовий до непрямого діалогу за посередництва Оману.

Про це повідомив високопоставлений іранський чиновник на умовах анонімності, передає Reuters.

За його словами, Тегеран вважає такий формат перемовин “способом оцінити, наскільки серйозно Вашингтон налаштований на політичне врегулювання”. У разі згоди США, діалог може стартувати найближчим часом, хоча шлях до нього буде “тернистим”.

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На тлі загострення ситуації в регіоні Іран також попередив країни, де розміщені американські військові бази. Повідомлення були направлені Іраку, Кувейту, ОАЕ, Катару, Туреччині та Бахрейну. Тегеран застерігає, що будь-яке сприяння атаці США, зокрема надання території чи повітряного простору, вважатиметься актом ворожнечі та матиме серйозні наслідки. Іранські збройні сили, за даними чиновника, вже перебувають у стані підвищеної бойової готовності за наказом аятоли Алі Хаменеї.

Ці заяви лунають на тлі дедалі більш напруженої ситуації в регіоні, зокрема військових дій у секторі Газа, ударах по Ємену, зміні керівництва в Сирії та загостренні протистояння між Ізраїлем і Тегераном.

Серед країн Перської затоки — ключового маршруту постачання світової нафти — побоюються розростання конфлікту. У Кувейті вже запевнили Іран, що з їхньої території не здійснюватиметься жодних агресивних дій. Інші країни офіційно не коментували повідомлення.

Водночас Росія, союзник Ірану, засудила воєнні погрози з боку США, назвавши їх “неприйнятними”, і закликала до стриманості. Другий іранський чиновник зазначив, що Тегеран розраховує на підтримку Москви, але сумнівається в її стабільності: “Це залежить від динаміки відносин між Трампом і Путіним”.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Іран готовий брати участь у прямих переговорах щодо своєї ядерної програми.