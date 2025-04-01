У Росії засудили Трампа через його погрози Ірану: подробиці

Росія виступила проти можливого військового удару США по Ірану, заявивши про загрозу катастрофи для всього регіону. / © Associated Press

Реклама

В Росії засудили заяви Дональда Трампа щодо можливого бомбардування Ірану у разі відмови від нової ядерної угоди.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв’ю російським ЗМІ.

За його словами, удари США по Ірану можуть мати “катастрофічні” наслідки для всього регіону.

Реклама

“Погрози дійсно звучать, ультиматуми теж лунають. Ми вважаємо такі методи недоречними, засуджуємо їх та вважаємо спробою США нав’язати свою волю іранській стороні”, – заявив Рябков.

Представник російського МЗС наголосив, що нещодавні заяви Трампа ще більше ускладнили ситуацію.

“Якщо удари будуть завдані по ядерній інфраструктурі Ірану, наслідки можуть бути катастрофічними”, – підсумував дипломат.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив Ірану небаченими бомбардуваннями, якщо ця країна не погодиться на укладення ядерної угоди, відмовившись від створення власної ядерної зброї.