Екіпаж МіГ-29 влучним скидом "мінуснув" офіцерів РФ в бункері

МіГ-29 метнув бомбу в бункер з офіцерами РФ / © forbes.com

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Екіпаж МіГ-29 Збройних сил України влучним скидом бомби GBU-62 знищив польовий штаб із офіцерським складом разом з обладнанням на одному з ворожих ПУ неподілак Олешок в Херсонській області.

Із посиланням на відео «Соняшника», Forbes проаналізував операцію.

Метою цього рейду на цей штаб було позбавити керівництва російські підрозділи, відповідальні за атаки на острови Дніпра.

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Дата публікації 16:37, 01.04.25 Кількість переглядів 8 МіГ-29 метнув бомбу в бункер з офіцерами РФ

Як пише видання, Повітряні сили ЗСУ вже випробовують нові боєприпаси та літаки і продовжують перетворюватися на потужний точковий ударний підрозділ.

Як припустили в Forbes, ймовірно, кожен український бойовий літак оснащений керованими за супутником та інерційно плануючими бомбами: американськими GBU-39 і GBU-62, французькими Hammers і, можливо, навіть бомбами нової української розробки.

«GBU-62, яка обрушилася на російську штаб-квартиру в Херсонській області, виготовлена в США, але є унікальною українською… GBU-62 вартістю близько 50 000 доларів — це вбивця, і вона дає змогу українським екіпажам МіГ-29 робити те, що росіяни роблять зі своїми набагато дорожчими балістичними ракетами „Іскандер“, кожна з яких коштує понад три млн доларів», — ідеться в публікації.

Нагадаємо, раніше на Бєлгородщині (РФ) у повітря злетів ворожий склад БК. Місцевість накрила потужна «бавовна».

Нагадаємо, ЗСУ 5 січня 2025 року почали новий наступ у Курській області РФ.

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