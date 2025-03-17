У чому полягала тактика РФ на Курщині: пояснення Forbes

Ключем до успіху РФ на Курщині стала російська група безпілотників "Рубікон". Аналітики пояснили, в чому полягала їхня тактика.

Про це повідомляє Forbes.

Тактика, яка вимагає комплексного підходу

25 лютого елітна російська група безпілотників — Центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" — розпочала нищівну хвилю атак на головну лінію постачання, що підтримує український гарнізон у Суджі, центрі контрольованого Україною виступу в Курській області на заході Росії. Через два тижні, 10 чи 11 березня, українці евакуювалися, перемістилися на українську сторону кордону. Вони не потрапили в оточення, як неправдиво стверджував президент США Дональд Трамп, але їх атакували та витіснили з Курська після 6-місячної окупації частини області.

"12 березня або раніше російський безпілотник з видом від першої особи, який тримав боєголовку та передавав відео своїм операторам, ймовірно, через радіо, але, можливо, через оптоволоконний кабель, пролетів над дорогою, якою часто їздять українські вантажівки. Те, що дорога небезпечна, було очевидно: уламки кількох машин були всіяні дорогою", — пишуть журналісти.

Замість зависання над дорогою, його оператор сподівався, що життєздатна ціль пройде повз, перш ніж дрон розрядить батарею. Дрон опустився на землю біля дороги й чекав, тож зберіг свій дорогоцінний час автономної роботи.

"З часом пройшла українська колона. Безпілотник піднявся, погнався за колоною і помчав до пікапа, кузов якого був важким від припасів. Відео з дрона перервано, тому незрозуміло, чи вразив він ціль. У будь-якому випадку, це принаймні було дуже близько", — пишуть у виданні.

Там додають: це не нова тактика. Найкращі українські оператори вже кілька місяців спускають свої безпілотники в цільову зону. Але це тактика, яка вимагає навичок і ретельного планування. Якщо:

радіокерований дрон приземлиться не в тому місці, то оператор може втратити зв’язок

дрон на оптоволокні сяде не там, то кабелі, через яку дрон посилає і приймає сигнали, може заплутатися.

У Forbes констатували: оператори Rubicon явно володіють навичками та досвідом, необхідними для посадки безпілотника в рамках складної повітряної засідки. І це ще не все.

"Вони також встановлюють пастки, висаджуючи безпілотники на дороги та підриваючи їх під транспортними засобами, що проїжджають повз, функціонуючи як протитанкові міни, ймовірно, використовуючи спрямовані вгору кумулятивні заряди", — зазначив аналітик Ендрю Перпетуа.

Нагадаємо, зухвала військова авантюра України в Курській області добігла кінця так само швидко, як і почалася. Стрімкий наступ Росії останніми днями призвів до того, що українські сили виявилися все більш ізольованими від спустошливих атак. До вихідних ЗСУ залишили майже всю Курську область, за винятком невеликої її частини.

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