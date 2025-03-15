Ворог просунувся на Курщині та Луганщині – DeepState

З'явилася оновлена мапа бойових дій станом на 15 березня. Є просування ворога на Курщині та Луганщині.

Про це повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Суджу та Рубанщину (Курська область РФ – ред.) та Новолюбівку (Луганська область – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, армія Російської Федерації незначно просунулася до міжнародного кордону в Курській області. Втім, українські сили все ще зберігають обмежені позиції в регіоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, чи досягла Курська операція своїх цілей. З його слів, головне завдання було в тому, щоб відтягнути на себе війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

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