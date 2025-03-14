Чи досягла Курська операція своїх цілей: Зеленський відповів

Завданням Курської операції було відтягнути на себе війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку. Вони відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати зі Східного напрямку, але не лишали своєї головної задачі – Покровська. Ми все це розуміли. Просто люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що росіяни зупиняться на Покровському напрямку. Так воно і вийшло", – каже Зеленський.

Він запевнив, що завдяки Курській операції ситуацію на Покровському та Харківському напрямках вдалося стабілізувати.

"Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ", – підсумував президент.

Нагадаємо, що Дональд Трамп звернувся до Путіна з приводу тисяч українських військових, нібито оточених на Курщині. Путін у відповідь цинічно заявив, що вони повинні здатися у полон. Диктатор заявив, що "в разі складання зброї українським військам у Курській області буде гарантовано життя та гідне ставлення". Зауважимо, що таке ж "гідне ставлення" Путін обіцяв захисникам "Азовсталі", які вже три роки перебувають у російському полоні, де їх нещадно катують.

Натомість Генштаб ЗСУ повідомляє, що підрозділи Сил оборони України в Курській області РФ не перебувають в оточенні.

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