У Генштабі прокоментували "оточення" українських військ на Курщині

Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня.

Підрозділи Сил оборони України у Курській області РФ не перебувають в оточенні і продовжують виконувати бойові завдання на вигідніших позиціях.

Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомили у Генштабі ЗСУ, зазначивши, що ситуація за добу суттєвих змін не зазнала.

За інформацією Генштабу, бойові дії в операційній зоні угруповання військ “Курськ” тривають.

Також читайте ЗСУ виходять з Курської області під тиском США - Le Monde

"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", — йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня.

"Повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до російського президента Володимира Путіна з приводу тисяч українських військових, нібито оточених на території Курської області РФ.

Читайте також: