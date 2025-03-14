Росіяни просуваються далі в Курській області: деталі від ISW

Війська армії РФ просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області. Росіяни захопили Суджу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Однак також фіксується сповільнення просування військ РФ ближче до кордону в Курській області 13 березня порівняно з останніми днями.

Аналітики зауважують, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що дав наказ військам відійти з деяких невизначених позицій на Курському "виступі" та перейти на більш вигідні оборонні позиції в регіоні заради збереження особового складу.

Своєю чергою, заступник начальника Головного військово-політичного управління Міністерства оборони РФ та командувач спецназом "Ахмат" Апті Алаудінов повідомив про те, що війська РФ захопили Суджу, та атакують населені пункти, що залишилися вздовж міжнародного кордону. Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто захопили Поділ, Гончарівку, Заолешенку, Рубанщину і Міловий.

Так званий "воєнкор" РФ також стверджував, що поновлені українські удари HIMARS уповільнюють швидкість просування росіян на південь від Суджі.

Як повідомлялося, армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області. Тим часом українські військові продовжують бойову роботу на території РФ.

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