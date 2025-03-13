На що українці витрачають найбільше грошей: дані Держстату

Споживча інфляція в Україні прискорилась, відповідно зросли і витрати громадян.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшу частку витрат становлять продукти харчування та безалкогольні напої – 40%.

Зокрема, м'ясо та м'ясопродукти займають 9,6%, молоко, сир та яйця – 5,7%, овочі – 2,8%, хліб – 2,7%, риба та продукти з риби – 2,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у витратах займають 9,8%.

На транспорт українці витрачають 9,6%. Охорона здоров'я коштує 9,4% (зокрема ліки – 6,4%).

На алкоголь українці витрачають 4,0%, на цигарки – 3,9%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточний утримання житла займають 4,6%, різні товари та послуги – 4,3%, відпочинок та культура – 3,7%, зв'язок – 3,0%, ресторани та готелі – 2,8%, освіта – 1,3%.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі, у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни 2025 року. Як заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься наступними місяцями через високі ціни на продукти. До кінця 2025 року інфляція уповільниться до 6,9% і повернеться до цільового показника у 5% 2026 року.

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