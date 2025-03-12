Інфляція в Україні прискорюється: як це вплинуло на ціни

В Україні інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі, у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Національний банк прокоментував рівень інфляції в лютому 2025 року на основі даних Державної служби статистики.

"Динаміка споживчої інфляції була близькою до траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року. Водночас базова інфляція і надалі перевищувала очікування через подальше зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пришвидшилося здорожчання сирих продуктів – ціни зросли на 13%.

"Швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту", - йдеться у повідомленні.

Натомість здорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню пропозиції за рахунок імпорту, новому тепличному врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Здорожчання оброблених продовольчих товарів минулого місяця пришвидшилося до 16,7% у річному вимірі.

"У результаті високими темпами здорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м'ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках здорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад", – уточнює НБУ.

Ціни на непродовольчі товари зросли з незначним темпом до 4,4% рік до року, ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік. Також незначно – до 14,3% рік до року – пришвидшилося зростання вартості послуг. Зокрема, здорожчали послуги з охорони здоров’я, транспортні послуги, зв’язок, відпочинок і культурні заходи. Повільніше здорожчали послуги з особистого догляду, страхові та фінансові послуги.

За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни 2025 року. Як заявив очільник Нацбаку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через високі ціни на продукти. До кінця 2025 року інфляція уповільниться до 6,9%, і повернеться до цільового показника у 5% 2026 року.

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