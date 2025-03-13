Шанувальники сумували: Кейт та Вільям разом з'являться на улюбленому заході

Вони обоє є патронами регбійних організацій та зустрінуться на захопливому спортивному змаганні у суботу.
Принцеса Кейт та принц Вільям відновлять суперництво з регбі, оголосивши про новий спільний вихід на публіку. Вони разом вирушать до Кардіффа на матч Кубка шести націй Уельсу та Англії в суботу, 15 березня, оголосив Кенсінгтонський палац.
Кейт і Вільям великі шанувальники регбі, але вболіватимуть за різні команди цього дня. Принц Уельський є покровителем Уельського регбійного союзу (WRU), а принцеса Уельська — покровителькою Регбійного футбольного союзу (RFU), раніше це було покровительство принца Гаррі до того, як він 2020 року склав із себе королівські повноваження.
Перед матчем принц та принцеса зустрінуться із травмованими гравцями, яких підтримує Welsh Rugby Charitable Trust. Відомо, що старші діти пари – принц Джордж та принцеса Шарлотта не з'являться на заході разом із батьками.
Нагадаємо, цього тижня ми бачили розкішний образ принцеси Кейт у червоному пальті з бантом на службі на честь Дня Співдружності в Лондоні.
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