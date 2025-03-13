Шанувальники сумували: Кейт та Вільям разом з'являться на улюбленому заході

Вони обоє є патронами регбійних організацій та зустрінуться на захопливому спортивному змаганні у суботу.

Принцеса Кейт та принц Вільям відновлять суперництво з регбі, оголосивши про новий спільний вихід на публіку. Вони разом вирушать до Кардіффа на матч Кубка шести націй Уельсу та Англії в суботу, 15 березня, оголосив Кенсінгтонський палац.

Кейт і Вільям великі шанувальники регбі, але вболіватимуть за різні команди цього дня. Принц Уельський є покровителем Уельського регбійного союзу (WRU), а принцеса Уельська — покровителькою Регбійного футбольного союзу (RFU), раніше це було покровительство принца Гаррі до того, як він 2020 року склав із себе королівські повноваження.

Кейт і Вільям з сином Джорджем на регбі у Лондоні, 2022 рік / Фото: Getty Images

Перед матчем принц та принцеса зустрінуться із травмованими гравцями, яких підтримує Welsh Rugby Charitable Trust. Відомо, що старші діти пари – принц Джордж та принцеса Шарлотта не з'являться на заході разом із батьками.

Нагадаємо, цього тижня ми бачили розкішний образ принцеси Кейт у червоному пальті з бантом на службі на честь Дня Співдружності в Лондоні.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

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