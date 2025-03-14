У США загорівся літак з 178 людьми на борту

Всіх пасажирів евакуювали. Постраждалих немає.

В американському міжнародному аеропорту Денвера (штат Колорадо) під час приземлення загорівся пасажирський літак авіакомпанії American Airlines.

Про це пише CNN.

Зазначається, що літак Boeing 737-800 вилетів з аеропорту Колорадо, але невдовзі після зльоту екіпаж повідомив про вібрацію двигуна, після чого літак був спрямований до Денвера.

Пожежу було ліквідовано, а всіх пасажирів евакуювали. Авіакомпанія доправила запасний літак до Денвера, щоб допомогти клієнтам продовжити подорож до Далласа.

Нагадаємо, у Вашингтоні зіткнулися пасажирський літак і гелікоптер. Загинули 67 людей – їхні тіла витягли з річки Потомак.