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В США загорелся самолет со 178 людьми на борту

В США загорелся самолет со 178 людьми на борту

В аэропорту произошел инцидент / Фото: Associated Press

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

В американском международном аэропорту Денвера (штат Колорадо) во время приземления загорелся пассажирский самолет авиакомпании American Airlines.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Колорадо, но вскоре после взлета экипаж сообщил о вибрации двигателя, после чего самолет был направлен в Денвер.

Пожар был ликвидирован, а все пассажиры были эвакуированы. Авиакомпания доставила запасной самолет в Денвер, чтобы помочь клиентам продолжить путешествие в Даллас.

Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и вертолет. Погибли 67 человек – их тела извлекли из реки Потомак.

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