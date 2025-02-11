В США столкнулись два самолета: один из них принадлежит рок-звезде

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Аризоне (США). Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило издание USA Today.

Оба самолета, попавших в авиакатастрофу, небольшие. Один из них принадлежит вокалисту известной хэви-метал группы Motley Crue Винсу Нилу.

Сообщается, что вскоре после приземления у прибывшего из Остина (штат Техас) самолета Learjet 35A отказало шасси. В результате этого восьмиместный самолет потерял управление и врезался в припаркованный бизнес-джет Gulfstream 200.

Пожарным пришлось освобождать человека, оказавшегося на месте аварии.

По словам менеджера рок-группы Motley Crue, артиста на борту не было, но были его девушка и друг. Они оба в больнице.

Напомним, в ночь на 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший региональный рейс из Уичито (штат Канзас), во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак.

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