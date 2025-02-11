У США зіткнулися два літаки: один з них належить рок-зірці

Один чоловік загинув, ще четверо дістали поранення внаслідок зіткнення двох літаків на злітно-посадковій смузі аеропорту в Аризоні (США). Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомило видання USA Today.

Обидва літаки, які потрапили в авіакатастрофу, невеликі. Один з них належить вокалісту відомого хеві-метал гурту Motley Crue Вінсу Нілу.

Повідомляється, що незабаром після приземлення у літака Learjet 35A, який прибув з Остіна (штат Техас), відмовило шасі. Внаслідок цього восьмимісний літак втратив керування і врізався в припаркований бізнес-джет Gulfstream 200.

Пожежникам довелося визволяти людину, яка опинилася на місці аварії.

За словами менеджера рок-гурту Motley Crue, артиста на борту не було, але були його дівчина та друг. Вони обоє в лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 січня пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines, який виконував регіональний рейс з Вічіто (штат Канзас), під час заходження на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk і впав у річку Потомак.

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