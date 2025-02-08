На Алясці розбився пасажирський літак: не вижив ніхто 

Берегова охорона не отримала від літака жодних тривожних сигналів.

На Алясці зазнав аварії літак авіакомпанії Bering Air. В авіакатастрофі загинули всі 10 людей, які перебували на борту.

Про це повідомляє Associated Press.

Літак Cessna 208 Caravan виконував чартерний рейс між містами Уналакліт і Ном. Незадовго до посадки, коли літак перебував над Аляскінською затокою, він зник з радарів. Наступного дня рятувальники виявили його уламки.

За даними радіолокаційної криміналістичної експертизи, з літаком сталася "подія, яка призвела до швидкої втрати висоти і швидкості". Що саме — поки невідомо. У цей момент ішов невеликий сніг, температура була -8,3 °C. Берегова охорона не отримала від літака жодних тривожних сигналів.

Усі люди, які перебували на борту, — девʼять пасажирів і пілот — загинули.

Нагадаємо, в підмосковному М'ячковому 6 лютого розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Загинуло двоє людей, які перебували на борту. Після аварії борт вигорів повністю.

Читайте також: