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Стало відомо, як українські військові протидіють російським КАБам

Стало відомо, як українські військові протидіють російським КАБам

Окупанти майже щодня скидають КАБи по містам Україні / Фото: Associated Press

Українські військові змогли збити російський КАБ за допомогою спеціальних ракет з радіолокаційною системою наведення.

Українським військовим вдалося успішно знищити російський КАБ 6 лютого під час атаки на Запоріжжя. Не виключено, що для цього могли бути використані зенітні установки.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пише 24 канал.

Він пояснив, що збити КАБ зенітною установкою можливо, але тільки в тому випадку, якщо бомба пролітатиме безпосередньо над установкою через її обмежений радіус дії.

"Доведеться загороджувальною стрільбою зупиняти авіаційну бомбу, але практично всі уламки впадуть на зенітку", - розповів експерт.

За його словами, сили оборони могли знайти спосіб протидії КАБам через радіоелектронну боротьбу, використовуючи потужні РЕБи для переривання зв'язку бомби. Також КАБ можна збити будь-якою ракетою з радіолокаційною системою наведення.

Військовий розповів, що хоча така опція існує, вона поки не масштабована. Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що для збиття КАБа використали інший підхід: знайшли дешевші механізми для запуску ракет із системою наведення, що ускладнило росіянам визначення їхнього розташування для протидії.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили масовану атаку по Україні, використавши 112 ударних дронів "Shahed" та безпілотників-імітаторів. Підрозділи протиповітряної оборони успішно знищили 81 ціль противника.

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