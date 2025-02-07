Російські БпЛА атакували 13 областей України: як відпрацювала ППО

Через атаку постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

Росіяни атакували Україну у ніч проти 7 лютого 112-ма безпілотниками типу "Шахед" та дронами-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 6 лютого і в ніч проти 7 лютого росіяни запустили по Україні 112 ударних безпілотників типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 було збито 81 дрон типу "Шахед" та безпілотник інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Окрім того, був локаційно втрачений 31 російський безпілотник-імітатор. Минулося без негативних наслідків.

У Повітряних силах зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

До слова, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що .до кінця опалювального сезону Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку.