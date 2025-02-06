РФ атакувала Україну "Орешніком" – Forbes повідомив, де вибухнула ракета

Росія могла запустити другу балістичну ракету "Орешнік" по Україні, але ракета вибухнула на російській території.

Через три місяці після першої атаки загадковою новою балістичною ракетою "Орешнік" по Дніпру росіяни запустили другу боєголовку вранці в четвер, 6 лютого. На цей раз ракета, мабуть, була націлена на Київ, але до цілі "не долетіла".

Про це повідомляє Forbes.

"Завили сирени повітряної тривоги. Жителі міста кинулися до укриттів. Але потім... нічого. Жодного звуку боєголовок, що наближаються. Жодних громових ударів", – йдеться в публікації.

Автори статті посилаються на слова українського воєнного кореспондента Кирила Сазонова, який повідомив, що страшна російська ракета "далеко не відлетіла", бо вийшла з ладу і вибухнула на території Росії.

Видання зазначає, що зараз неможливо незалежно підтвердити невдалий запуск "Орешніка".

"Ця зброя терору – пристрій, покликаний налякати набагато більше людей, ніж поранити та вбити", – зазначають журналісти.

Однак така зброя стає менш страшною, коли світ дізнається про її невдале застосування.

Нагадаємо, "Орешнік" виявився старою ракетою під новою назвою. Аналіз уламків спростовує заяви Путіна про її новітню розробку. Як з’ясувалося, одна з деталей ракети мала серійний номер і дату виробництва – 12 квітня 2017 року.

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