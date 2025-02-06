Винищувачі Mirage 2000 модернізували для України: експерт повідомив про зміни

Президент Української авіаційної асоціації пілотів розповів, що літаки тепер мають можливість нести крилаті ракети Storm Shadow.

Винищувачі Mirage 2000, які прибули до України, були модернізовані.

Про це сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі "Еспресо".

За його словами, ще раніше у Франції вирішили, що літаки Mirage 2000 виведуть зі складу повітряних сил країни.

"Зазначу, Mirage 2000 – винищувач, який для потреб України був модернізований для того, щоб мати можливість нести крилаті ракети", – зауважив він.

За словами Хазана, така модернізація винищувачів Mirage 2000 надає величезну допомогу Військово-повітряним силам України, тим же ще радянським літакам, наприклад, як Су-24.

"Тепер у нас з'явилися додаткові носії для того, щоб використовувати крилаті ракети Storm Shadow, які надають нам наші партнери та союзники. А це означає, що вага одночасного залпу, тобто з усіх носіїв, які на сьогодні є у Військово-повітряних силах України, суттєво збільшиться", – сказав Геннадій Хазан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.

Винищувачі Mirage 2000 розроблялися на початку 90-х років з метою оновлення бортових систем літака. Постачання серійних машин розпочалося 1997 року.

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